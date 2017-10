Hier komen de windmolens langs de A16: Moerdijk en Drimmelen teleurgesteld

Tegen de borst

Oplossing is dichtbij

Ook burgemeester Jac Klijs van Moerdijk is ontevreden. Hij snapt niet waarom de provincie zo nadrukkelijk op draagvlak hamert, wanneer uiteindelijk dit besluit wordt genomen. ,,Gedeputeerde Staten hebben besloten om hun zin door te drukken. Ik leef in een bange verwachting over hoe de burgers die betrokken zijn in werkgroepen hierop gaan reageren’’, sombert Klijs.

Toch voelen zowel burgemeester als wethouder niet de behoefte om de deur naar onderhandelingen dicht te gooien. Want een oplossing is dichtbij, zeggen de Moerdijkse bestuurders. ,,We willen aan tafel blijven. Met het verschuiven een of twee molens kan er volgens ons heel wat worden bereikt’’, zegt de wethouder.



Verder zullen ze provinciebestuurder Van Merrienboer herinneren aan zijn uitspraak dat wat hem betreft 100 megawatt genoeg is. Kamp: ,,Het huidige plan voorziet in ruim 107 megawatt aan windstroom. Dat geeft ons de ruimte om misschien een of twee molens weg te halen.’’