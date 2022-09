Hier kan je nog wél betaalbaar wonen in Brabant: nieuwbouw en ‘duokopen’ ónder de twee ton

Nieuwsover­zicht | Waaghalzen springen van een brug op Strijp-S - Man opgepakt voor steekinci­dent

Vijf waaghalzen sprongen onlangs van een brug op Strijp-S in Eindhoven. Het leverde spectaculaire beelden op, maar ook veel verontwaardiging bij woningcorporatie Trudo. Jesse Dekkers uit Rosmalen (20) mocht op Prinsjesdag het haar stijlen van Tweede Kamerleden en in Prinsenbeek is een man (45) in zijn kraag gegrepen voor een steekpartij.

