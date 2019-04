Hiddema eist ontslag directeur PI Vught na reeks blunders: ‘Ze hebben het beest in Michael P. niet gezien’

VUGHT/DEN HAAG - Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie heeft woensdag in de Tweede Kamer het ontslag geëist van de directeur van PI Vught. Dat deed Hiddema tijdens het debat over de fouten rondom de behandeling van Michael P., de man die Anne Faber doodde en verkrachtte. Saillant detail: de huidige directeur, André Aarntzen, was ten tijde van de gevangenschap van P. nog helemaal niet in dienst.

Uit vernietigende rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat de PI in Vught fout op fout stapelde rondom de gevangenschap van Michael P. De moordenaar van Anne Faber zat in 2013 vast in Vught voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes. Volgens het rapport is in Vught totaal niet goed ingeschat welk risico P. nog vormde voor de maatschappij.

In de Tweede Kamer schildert Hiddema de behandelaars van P. af als ‘een stel blindemannen’. ,,Dit heeft helemaal niets met een gebrek aan geld te maken, maar met gemakzucht. Niemand in Vught heeft dit beest in de oog gekeken. Ze hadden daarvoor alleen maar het vonnis moeten lezen, maar dat is niet gebeurd.”

Twee grote fouten

Volgens de onderzoeksraad werd P. in Vught behandeld voor zijn agressie en drugsgebruik, maar niet voor zijn zedenmisdrijven. Een schande, zegt Hiddema. ,,Zijn medegevangenen waren meteen op de hoogte van het zedenverleden van deze meneer, maar de behandelaren wisten van niets. Terwijl het gewoon allemaal online staat. Zijn verleden ligt voor het oprapen.”

Tijdens de gevangenschap van P. in Vught zijn er twee grote fouten gemaakt, constateert Hiddema. ,,Ze hebben hem met verlof laten gaan zonder daarvan de officier van justitie op de hoogte te brengen. En ten tweede hebben ze hem niet op de afdeling voor zedendelinquenten geplaatst, maar op de plek voor gevangenen met geweldsproblemen. Deze directeur zit gewoon hartstikke fout.”

Op wie Hiddema nou precies doelt, is niet duidelijk. Hans Huizer was rond de periode van Michael P. de directeur van PI Vught. Huizer werd in februari vorig jaar opgevolgd door André Aarntzen.

Modelpatiënt

De onderzoeksraad constateerde in het rapport dat de overdracht van Michael P. van Vught naar de kliniek in Den Dolder helemaal niet goed is gegaan. ,,Ze noemden hem een modelpatiënt die zich volledig aan zal passen”, verzucht Hiddema. ,,Maar uit alles blijkt dat dit een totale psychopaat is die uit is op seksuele lust en het vernederen van zijn slachtoffers.”

Hiddema schuwde in zijn toespraak geen enkel detail over de wijze waarop P. zijn slachtoffers behandelde. Op dat moment besloot de moeder van Anne Faber de zaal te verlaten.

Hiddema citeerde uit het vonnis gruwelijke details over wat P. de twee meisjes had aangedaan. Diverse Kamerleden en Kamervoorzitter Khadija Arib vroegen Hiddema terughoudend te zijn met details, uit respect voor familie en nabestaanden. Hier wilde Hiddema echter niet aan.