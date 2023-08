Heusden heeft geld over; toch ‘coronasubsidie’ voor Haarsteegs carnaval

Oproep Weer besmet met het coronavi­rus: hoe ga je daar nu mee om?

De ziekenhuizen in Nederland hadden net de laatste coronapatiënten van de IC uitgezwaaid, maar een nieuwe variant van het virus is weer met een opmars bezig. Het ED zoekt mensen in de regio Helmond en Eindhoven die (al dan niet opnieuw) positief testten.