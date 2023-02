Heusden gaat extra werk maken van aanpak hittestress

Brabantse woord van de week Salaai of Alaaf: dit is waarom ze in Eindhoven iets anders zeggen dan in de rest van Brabant

Zeg jij deze week Alaaf of Salaai? Dé carnavalsgroet bij uitstek heeft in Eindhoven een eigen variant. In het Brabantse woord van de week zoeken we uit waar die taalverschillen binnen onze provincie vandaan komen. Vandaag aflevering 2.