Heusden draait ook op de 50e Molendag nog altijd ‘voor de Prins’

Heldenrol op Wembley voor Ruben Rodrigues uit Best, die met Notts County promoveert naar profvoet­bal

Ruben Rodrigues (26) is met het Notts County gepromoveerd naar de League Two, het vierde profniveau van het Engelse voetbal. De aanvaller uit Best was op Wembley verantwoordelijk voor de 2-2 in de verlenging. Na strafschoppen trok Notts County uiteindelijk aan het langste eind.