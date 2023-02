Heusden aan de slag met groen en paden in Dillenburgpark

Gemonde plant 8500 bomen en struiken; ‘Het liefst creëer je de situatie van vroeger’

GEMONDE – Het is een hele opgave: 8500 bomen en struiken planten langs de Beeksche Waterloop in Gemonde. Natuurgroep Gestel ging zaterdag voortvarend aan de slag. Het is de eerste stap van een uitgekristalliseerde natuurvisie.