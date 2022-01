Het zal je maar gebeuren: je kind dat niet terugpraat, Pepijn (10) deed het jaren niet

Nieuwsover­zicht | Levensge­vaar­lij­ke vuurwerk­bom­men afgestoken in Essen - Net geen 10 miljard euro omzet voor Jumbo

Op deze eerste maandag van 2022 ging voor veel Brabanders het normale werkjaar van start. Een mooi moment voor supermarktketen Jumbo om de omzetcijfers over vorig jaar bekend te maken. Verder startte de politie in België een onderzoek naar levensgevaarlijke vuurwerkbommen in Essen, laat de Eindhovense rapper Faas zijn muziek aan ons horen en werd bekend dat de scholen na de kerstvakantie gewoon opengaan. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

3 januari