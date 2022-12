Het wordt schaatsweer! Met deze zeven tips blijf jij voortaan overeind op het ijs

Vrouw (43) overleden bij steekpar­tij in woning, zoon (24) opgepakt

ASTEN - Bij een steekpartij in een woning aan de Klaproosstraat in Asten vrijdagnacht, is een 43-jarige vrouw overleden. Dat meldt de politie. Een uitwonende zoon (24) uit Deurne is in het huis aangehouden als verdachte.

