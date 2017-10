Het wordt recordbrekend warm!

Nog nooit was het op 16 oktober warmer dan 24,2 graden. Dat record werd in 1949 gevestigd in Maastricht. Volgens Weerplaza lijkt het er sterk op dat het maandag in het zuidoosten van het land zelfs 25 graden kan worden.

Ook het landelijk datumrecord, de recordwaarde voor De Bilt, komt in gevaar. Op dezelfde dag in 1949 werd het in De Bilt 21,2 graden, maandag kunnen we daar overheen.

Of het overal in het land tot warmterecords komt, is nog lastig te zeggen. Het warmterecord voor de regio Leeuwarden (18,7 graden) lijkt binnen handbereik, maar het record voor Groningen/Eelde is met 21,7 graden een flink stuk scherper.

Aangezien er in veel regio's records gebroken kunnen worden, kunnen we zeggen dat het echt warm is voor de tijd van het jaar, dat is wel een vrij unieke situatie.