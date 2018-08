Het wordt niet meer zo heet in Brabant, RIVM trekt hitteplan in

Foto's Onweer verlicht Brabant: tempera­tuur daalt flink

9:45 BRABANT - We hebben er even op moeten wachten, maar in de nacht van dinsdag op woensdag was het raak: flinke onweer. De regenval en harde wind in Brabant zorgen er meteen voor dat de verzengende hitte plaats heeft gemaakt voor een aangename temperatuur.