Het wordt deze week heet in Brabant, temperatuur kan oplopen tot 33 graden

Nieuwsover­zicht | Man die stiekem jong meisje filmde in zwembad meldt zich - Boeren kondigen acties aan na nieuwe stikstofre­gels

Een 34-jarige man uit Uden heeft zich gemeld bij de politie omdat hij in maart stiekem een meisje filmde in een zwembad in Oss. Bij een slachtbedrijf in Tilburg is een man gedood door een stier. En opnieuw is er ongenoegen over de tijdelijke stroomstop voor bedrijven in Brabant. Verder stond de dag in het teken van de nieuwe, verregaande stikstofregels. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

10 juni