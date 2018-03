Het winterweer komt dit weekend terug: zaterdag mogelijk sneeuw, schaatsen zit er niet in

TILBURG - De geitenwollensokken kunnen voor de zoveelste keer dit jaar uit de kast worden gehaald. Het wordt komend weekend ijzig koud. Zaterdag zakken de temperaturen naar onder de nul en kan het in het zuiden zelfs licht gaan sneeuwen. Zondag kan het vooral in de ochtend plaatselijk nog 7 graden vriezen.

De gevoelstemperatuur ligt door een vrij krachtige noordoostenwind tussen -8 in het zuiden en -14 in het noordoosten. Normaal is het rond deze tijd van het jaar 9 tot 11 graden.

IJsdag

Volgens Weerplaza kan er zaterdag zelfs sprake zijn van een ijsdag, wat betekent dat het kwik gedurende het hele etmaal onder de nul blijft. Een ijsdag is niet heel bijzonder, maar wel als dat zo laat in het winterhalfjaar nog voorkomt. De laatste keer dat dit gebeurde, was op 18 maart 1969.

Verder kunnen er dit weekend weer kouderecords worden verbroken. Vooral in de zuidelijke helft van het land is die kans groot. Zowel op zaterdag als op zondag. De laagst gemeten temperatuur op 18 maart is -7 graden. Zondag kan het in de ochtend plaatselijk net zo koud (of misschien zelfs nog iets kouder) worden.

Schaatsen?

Kunnen we dit weekend weer schaatsen op natuurijs? Nee, dat is uitgesloten. Het wordt koud, maar niet koud genoeg om de ijzers weer boven water te halen. Bovendien kan op veel plaatsen in het land de zon hard gaan schijnen.

Maandag

Maandag blijft het koud met gevoelstemperaturen van -10 tot -13 graden. In de middag stijgt de temperatuur volgens Weeronline naar 4-5 graden. Dat is warmer dan in het weekend, maar nog steeds niet warm genoeg voor de tijd van het jaar.