Het voortgezet onderwijs mag volledig open, maar wat als scholen of docenten weigeren?

VIDEO Weer of geen weer, met Pinksteren kamperen we: ‘De kacheltjes zijn niet aan te slepen’

25 mei Het lijkt wel herfst en toch kamperen veel mensen met Pinksteren gewoon. Weer of geen weer. Hoe kampeer je het best met slecht weer? Volgens kampeerwinkels in ieder geval met een kacheltje, want die zijn niet aan te slepen.