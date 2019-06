Het Voetstuk: het Guus-virus hangt in de lucht

Erop: Guus Meeuwis

Het Guus-virus hangt in de lucht. Je voelt het, je ruikt het. Straten lopen leeg, het PSV-stadion loopt vol. En niet één keer, maar meerdere keren. Het fenomeen herhaalt zich jaarlijks rond half juni. Volgepropte bussen vanuit heel Nederland zetten pelotons melige mensen af in Eindhoven. Ze willen Guus én bier. Honderdduizenden, misschien zelfs al miljoenen, hebben het Guus-virus al ondervonden. Zelfs de grootste Guus-hater, gruwelend van de zachte g, ontsnapt er niet aan. Eerst moppert hij over de bierwalm in het stadion, walgt van de deinende massa en haalt zijn neus op bij de eerste meezinger. Maar aan het einde van de avond is het Guus-virus aangeslagen: de Guus-hater loopt zingend - ‘het regent meters bier‘ - voorop in de polonaise. Als de stadionlampen doven, volgt het omgekeerde ritueel. Iedereen gaat naar huis. Terug naar de bus. Lalalalallend. Waggelend als een gans, dronken van geluk. Ze maken nog eens een flauwe grap tegen de buschauffeur die urenlang nuchter buiten heeft staan wachten. Volgend jaar komen ze terug, ze weten het zeker. De mensen hebben genoten met een zachte g, maar of ze dat de dag erna ook doen... Oók dat is het Guus-virus.