Het ultieme rustmoment voor Guido Weijers en Alex Maas combineert twee grote liefdes

Video Kapotte Kachels wint liedjesver­kie­zing door 'randstede­lin­gen terug over de Maas te schoppen’

9:39 OSS/EINDHOVEN - ,,Ik schup ze allemaal terug over de Maas. Waar ze lauwe biertjes tappen en van Carnaval niks snappen. Allemaal terug over de Maas!” De strekking van het nummer Terug over de Maas van CV de Kapotte Kachels is duidelijk. Weg met die randstedelingen tijdens carnaval!