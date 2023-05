Het trauma van haar overgrootouders tijdens WO II voelt Kelly nog, dat patroon wil ze nu doorbreken voor haar baby Lou

Meubels vol met purschuim én drugs: ‘Ik was bezig mijn zoon gelukkig te maken’

WAALWIJK/BREDA – Het begon misschien met wat kleine dingen, maar gaandeweg leek ze steeds meer in de drugshandel te groeien. Totdat de Amsterdamse op heterdaad werd betrapt toen ze 22 september vorig jaar samen met haar partner 43 kilo cocaïne in haar busje wilde laden in Waalwijk.