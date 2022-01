Het telefoontje van Rutte dat alles veranderde voor staatssecretaris Van der Maat

‘We moeten dadelijk wel even spreken want Mark belde net.’ Het is een paar dagen voor kerst als Christophe van der Maat op zijn (thuis)werkkamer in Breda dit appje naar zijn vrouw stuurt. De ‘Mark’ uit het bericht - achternaam: Rutte - behoefde voor hen geen verdere introductie. Ze hadden het al wel vaker over een eventuele Haagse toekomst gehad. En dit was het moment.