Het taboe doorbreken: Brabantse verhalen over seksueel geweld

De ene onthulling volgt de andere op in het schandaal rondom The Voice of Holland. Op de werkvloer zou sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld vindt op veel plekken en in veel verschillende vormen plaats, bleek ook toen de verslaggevers van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem er vorig jaar onderzoek naar deden.

Er heerst nog altijd een levensgroot taboe op seksueel geweld. Daarom schreven we vorig jaar veel verhalen rondom seksuele intimidatie, seksueel geweld en ander grensoverschrijdend gedrag. Dat het om een groot, maatschappelijk probleem gaat, blijkt onder meer uit onderstaande verhalen.

• Iris* uit Den Bosch werd gedwongen om als prostituee te werken. Haar pooier kreeg vier jaar cel. ,,Weet je hoe pijnlijk het is om alles tot in detail te moeten vertellen aan een vreemde? Ik heb daarom niet eens alles verteld. De schaamte was toen nog te groot. Als ik nu mijn verhaal zou mogen doen, draaide hij veel langer de bak in.”

• Dubbelzinnige opmerkingen, vunzige appjes en steeds ‘toevallig’ een hand op je bil. 1 op de 13 werknemers voelt zich seksueel geïntimideerd door een cliënt, collega of leidinggevende. Nu we zoveel mogelijk thuiswerken, zijn de meldingen van online wangedrag zelfs hoger dan ooit.

• Gaia was 12 toen ze werd verkracht: ‘Met zo’n slipje, dan vraag je er ook om, zei de politie’. ,,Een van de agenten zei dat het jammer was dat mijn verkrachter een condoom had gebruikt. Want nu konden ze niet veel meer, qua bewijs. En zo zijn er meer dingen gezegd die mij misschien wel een groter trauma hebben bezorgd dan de verkrachting zelf. Daarom doe ik mijn verhaal. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten wat zulke opmerkingen kunnen doen met een slachtoffer.”

• Haar werk als zedenofficier van justitie gaat Geerte Burgers niet altijd in de koude kleren zitten. Het lastigste aan zedenzaken is dat het vaak neerkomt op het ene woord tegen het andere. ,,Vaak waren er maar twee mensen bij van wie de één zegt dat iets wel is gebeurd waar de ander zegt van niet. De een zegt: er was wel dwang, de ander zegt: het was vrijwillig. Dat maakt het zo lastig.”

• Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld. Victor uit Den Bosch werd misbruikt door een neef en een hulpverlener. ,,Ik was nog een aapje, 16 jaar pas. Hij 33 en mijn grote neef. Als hij klaar met me was, dan ging hij bidden. Boete doen. Want hij wist natuurlijk donders goed dat het verkeerd was wat hij deed.”

Bent je slachtoffer van seksueel geweld of maak je je zorgen om iemand? Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis en anoniem bellen met Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188.



