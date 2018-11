Het succes van In Limbo en Mental Theo en Charly Lownoise verkopen Ziggo twee keer uit

Nieky maakt zich klaar voor Jakarta

Hij laat zich nog één keer masseren en dan is kickbokser Nieky Holzken uit Helmond helemaal klaar om naar Jakarte af te reizen. Hij doet daar mee aan het One Championship.

Ook Zany wil carnaval

DJ Zany is er klaar voor hoor. Het is vandaag d’n elfde van d'n elfde en dat betekent dat we los zijn!

Gwen wil niet slapen

Gwen van Poorten is in New York en in de stad die nooit slaapt, doet zij dat natuurlijk ook niet. En met zo'n uitzicht zouden wij ook wel wat langer wakker blijven ja...

Guus sluit magisch af

Guus Meeuwis is helemaal in zijn nopjes met zijn theatertour Geluk! De eerste helft van de tour zit erop en de afsluiting was, in zijn eigen woorden, magisch. Dat maakt Guus ‘behoorlijk gelukkig’.

Gers is ook trots

Niet alleen Guus Meeuwis is trots op zijn theatertour. Dat geldt ook voor Gers Pardoel die heel België doorkruist. Wat een beelden!

Nasrdin In Limbo

Acteur Nasrdin Dchar is maar wat gelukkig met de film In Limbo. Hij poseert met de hele crew en het geluk straalt eraf. Zaterdag was de film op tv te zien en daarna kreeg Nasrdin heel veel lovende reacties. En met dit weer kunnen de mensen die het nog niet gezien hebben, prima binnen blijven om de film alsnog te kijken natuurlijk!

Mental Theo en Charly Lownoise verkopen Ziggo uit

Het is DJ Mental Theo en Charly Lownoise gelukt. Ze verkopen maar liefst twee keer de Ziggo Dome uit met hun show. Het concert is een trip to memory lane want de twee vieren hun 25-jarig 'bestaan’. En die kaarten zijn gewild dus blijkbaar!