Het Paaspopgevoel, maar dan XS: ‘We zijn met weinig maar daarom gaan we dubbel zo hard’

Mogelijk giftig gas vrijgeko­men door afval in vuilniswa­gen: vier mensen raken onwel in Cuijk

30 augustus CUIJK - Een medewerker is tijdens zijn werk onwel geworden toen hij achterop een vuilniswagen stond in Cuijk. Bij het inwerpen van vuilniszakken kwam na het persen van het afval een vreemde en mogelijk giftige geur vrij. Wat de geur veroorzaakte is niet duidelijk. Tijdens onderzoek bij de stortplaats in Katwijk raakten nog drie mannen onwel door de lucht.