Het nieuwe thuis in het Spoorpark bevalt Festival Circolo uitstekend

IN BEDRIJF Samen werken aan gezonde voeding op de Eiwitcam­pus, hotspot voor innovatie­ve ondernemin­gen

BEERS - Drie jaar geleden ging de Eitwitcampus van start in het voormalige KI-station, waar koeien kunstmatig werden bevrucht. Inmiddels is de plek een hotspot voor innovatieve, jonge ondernemingen in de agrarische en voedselsector. Tijd voor een bezoek aan de campus.

20 oktober