Het is World Emoji Day: dit zijn de leukste Brabantse emoji's

Video Vijf jaar na de ramp met de MH17: de indrukwek­ken­de rouwstoet vanuit Eindhoven in beeld

7:30 EINDHOVEN - Vijf jaar geleden werd de MH17 boven Oekraïne neergehaald. Het nieuws shockeerde de hele wereld maar in het bijzonder Nederland. In totaal vielen er 298 dodelijke slachtoffers, waaronder 193 Nederlanders. De eerste veertig slachtoffers kwamen zes dagen later per vliegtuig aan op Eindhoven Airport. Het werd een indrukwekkende dag die menigeen nooit zal vergeten.