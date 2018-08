Het is Internationale Kattendag en dit zijn jullie leukste katten

Medewerk­ster (21) van Kruidvat in Tilburg krijgt rochel in haar gezicht door boze klant

19:11 TILBURG - In je gezicht gespuugd worden, omdat je gewoon je werk doet. Het overkwam de dochter van de Tilburgse Jessica van Berlo dinsdagmiddag in de Kruidvat aan de Aabe-straat in Tilburg.