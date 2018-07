Het is heet in Europa, maar in Brabant het allerheetst

Dat is veel warmer dan de populaire vakantieoorden. In de Franse Bretagne wordt het 25 graden, Griekenland niet warmer dan 30 graden en in Saint-Tropez, de Franse Atlantische zuidkust en in Spanje aan de Middellandse zee wordt het ook niet warmer dan dat. Zelfs Turkije tikt 'slechts' de 28 graden Celsius aan.



Wil je juist de hitte ontwijken dan moet je naar Portugal. Portugal? Horen we u denken. Jazeker, daar is het gemiddeld 24 graden en in Porto zelfs een behaaglijke 21 graden. Maar je kan ook naar het noorden van Engeland waar het rond de 20 graden Celsius is. In Ierland en het midden van Engeland stopt het kwik bij 25 graden. Voor Engelse begrippen just fine.



Als dat ook te warm is, dan is het raadzaam naar Scandinavië te gaan of de bergen in te vluchten in de Alpenlanden.