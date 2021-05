Het gaat goed met de twee babyeendjes die mishandeling in Uden overleefden: ‘Ze groeien iedere dag’

Grootste daling WW-uitkerin­gen in Bergen op Zoom en Hee­ze-Leen­de, bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente

20 mei Het aantal WW-uitkeringen is het afgelopen jaar flink gedaald in de meeste Brabantse gemeenten, blijkt uit cijfers van het UWV. Bergen op Zoom, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden en Sint Anthonis spannen de kroon met de grootste procentuele dalingen. In totaal verstrekt het UVW vandaag de dag elf procent minder uitkeringen dan in april 2020 in Brabant. Bekijk in het kaartje hoe zit in jouw gemeente.