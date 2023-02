Het Esch van Cees van Rooij: ‘We zien graag dat nieuwkomers snel integreren’

Hij legt een stapel paperassen op tafel. ,,Zo langzamerhand is het een heel archief geworden.” Cees van Rooij is de initiatiefnemer van PEP, Platform Esch Perspectief, en is actief in meerdere werkgroepen die daaronder vallen.

Ommetjes

Hij vist de papieren over de Ommetjes Esch uit de stapel en ontvouwt een kaart met de plattegrond van Esch. Drie ommetjes zijn erin getekend. ,,Kijk, ommetje Reigerskant, ommetje naar de kapel en eentje naar het haventje. Ommetjes zijn belangrijk voor de beleving van de gebruikers, voor de sociale contacten en de beweging. We proberen met zijn allen de leefbaarheid van Esch te vergroten, maar minimaal op hetzelfde peil te houden.”

Quote Ik moet overal de centen vandaan halen Cees van Rooij Van Rooij blikt terug. ,,De kiem voor de ommetjes werd gelegd toen vrijwilligers gingen wandelen met bewoners van het Buitenhuis, die in de gesloten afdeling zitten. De routes waren niet altijd goed toegankelijk.” Dus werd de werkgroep opgericht. ,,Voor het aanpassen van wegen, beplanting en het plaatsen van banken. We hebben contact met de gemeente voor werkzaamheden aan de wegen. Verder met de Heemkundekring, Het Groene Woud, VVV, PEP, enzovoort.”

Van Rooij zorgt voor de financiën en de coördinatie. ,,Ik moet overal centen vandaan halen en schrijf dus veel instanties aan.” De ommetjes krijgen inmiddels een beetje vorm. ,,De aanpassingen van de wegen lopen al en de Hobbyclub is bezig om banken te maken. Het hout hebben we van de gemeente gekregen. En de natuurorganisatie Orbis is bezig met een beplantingsaanpak. Voor bloemperken.”

Regelen, dat zit Van Rooij duidelijk in het bloed. ,,Ja, dat doe ik met plezier. In mijn werk moest ik ook veel organiseren. En dan laat ik anderen voor me werken.” Hij lacht. ,,Grapje.”

Die leefbaarheid is ook belangrijk voor de werkgroep ‘Esch voor elkaar’ (onder meer Huiskamer en de Hobbyclub) en voor de werkgroep Wonen. Dus daar zit Van Rooij ook in. ,,De werkgroep Wonen gaat vooral over de Reigerskant. Er moeten meer huizen komen voor starters en senioren. We zitten nu in fase 3 en zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over deze doelgroepen.” En buiten PEP helpt hij particulieren met hun belastingaangifte. ,,Doe ik ook graag.”

Trots

,,Op de cohesie van Esch, hoewel die iets minder wordt. We zien graag dat nieuwkomers snel integreren. Meedoen is belangrijk. Ook al wordt de samenhang wat minder, toch is het nog steeds fijn om hier te wonen.”