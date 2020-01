Het Bierhuis, cafés en andere zaken: zo groeide het horecalandschap in jouw regio

Boerenpraat Kinderen bij de boerenpro­tes­ten misbruik? Nee!

11 januari Ai... is dat even een kop om een column over het boerenleven mee te beginnen. Maar het zit me dwars dat er in verschillende media - ook in een column in deze krant - de boerenstand ervan beticht wordt kinderen te misbruiken om hun protesten kracht bij te zetten. Jazeker, u zag optochten van kinderen met traptrekkers in navolging van hun ouders op de tractoren. U zag kinderen bij de protesten en u zag borden met teksten waarmee boeren vroegen om een toekomst voor hun kinderen. Moeten zonen en dochters van agrariërs per se het vak van hun ouders kiezen? Daar kan ik kort over zijn: nee, zeker niet. Bijzonder is wel dat het vrijwel enkel kinderen van agrariërs gegeven is om in de toekomst ook het boerenvak uit te oefenen. En dat mag je gerust als zorgelijk beschouwen.