Het bier blijft stromen bij Achelse Kluis ondanks einde van label ‘Trappist’: ‘Wat er in de fles zit, verandert niet’

Stadsbras­se­rie Marie opent 2 maart in pand De Groene Engel: ‘Alles tussen saté en zeetong’

OSS - Op 2 maart worden er de eerste gerechten gereserveerd. Want dan opent Stadsbrasserie Marie in De Groene Engel. ,,Het is een geweldige locatie, in een van de mooiste panden van Oss.”