Het Andere Wonen lonkt naar braakliggend terrein De Huif

SINT-MICHIELSGESTEL - Het Andere Wonen, een woonproject van kleinschalig wonen in de wijk dat Vivent op tal van plekken is begonnen voor oudere mensen met een complexe zorgvraag, heeft haar oog laten vallen op het braakliggend terrein van ontmoetingscentrum De Huif in Sint-Michielsgestel.

Als de woningbouwplannen voor de locatie De Huif meer vorm krijgen in Sint-Michielsgestel, dan wil Vivent Het Andere Wonen maar wat graag mee doen bij deze locatie. Dat zegt directeur Vivent Het Andere Wonen Arno van de Berg. ,,Het is een plek waar ik verliefd op ben. Maar meestal als je echt verliefd bent, dan lukt het niet en krijg je het niet”, was deze week zijn boodschap tijdens een politieke avond van de coalitiepartij PPA over (toekomstige) woonvormen in Sint-Michielsgestel.

Zorgechtpaar

Het Andere Wonen is een concept dat Van de Berg als een alternatief ziet voor mensen met een kleine portemonnee die kleinschalig in de wijken kunnen wonen in een eigen appartement. En dat in een appartementengebouw met ongeveer twintig appartementen, gerund door een zorgechtpaar dat daar ook woont en 24 uur per dag beschikbaar is voor hulp aan mensen met dementie, vormen van somatische beperkingen of complexe zorgvragen.

,,We voegen bij deze groep mensen leven aan de dag toe en niet dagen aan hun leven. De nadruk ligt op het welzijn van de bewoners. Eerst zochten we vooral locaties voor sociale huur, maar we merken door kostenstijgingen dat er in de toekomst ook mogelijkheden moeten komen voor het midden-huursegment. Dus boven de sociale huurgrens van iets meer dan 800 euro", zegt Van de Berg.

Hij vervolgt: ,,In Vinkel hebben we al zo'n complex dat prima werkt. Daar hebben we de voormalige Dorstvlegel omgebouwd naar Het Andere Wonen. Inmiddels hebben we al dertien locaties en dit jaar komen er nog drie bij. Volgend jaar staan er vijf extra op de planning. Het is dé manier om mensen met complexe zorgvragen fijn en comfortabel te laten wonen.”

Soortgelijk initiatief Huize Overberg

Het Andere Wonen lijkt op een initiatief dat Vrijborg Vastgoedontwikkeling bij de villa van Huize Overberg wil maken in Sint-Michielsgestel. Op de valreep van 2022 heeft Sint-Michielsgestel besloten mee te willen werken aan de komst van veertig woonzorgunits voor mensen met dementie op die plek.

Vrijborg ontwikkelt op de plek van de villa, als die eenmaal is gesloopt, een gasthuis met veertig niet-zelfstandige wooneenheden. Verdeeld over twee gebouwen, dus ieder gebouw met twintig zorgstudio’s. Daarnaast komen er twee logeereenheden in het complex en een wooneenheid voor een zorgechtpaar of bedrijfsleiding. Het wordt dus een particulier opgezet woonzorgcomplex.

280 plaatsen

Er is grote behoefte aan dit soort zorgunits waar mensen met dementie kunnen wonen die een intensieve zorgvraag nodig heeft. Doordat mensen steeds ouder worden en de vergrijzing toeslaat, is de prognose dat er van dit soort wooneenheden veel nodig zijn. Voor Sint-Michielsgestel zouden er 280 plaatsen extra nodig zijn in 2050.



