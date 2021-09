Hertog Jan wordt nooit meer wat het was; meesterbrouwer Gerard verlaat brouwerij maar heeft nog ideeën genoeg in het vat

video Bodybuil­der Wesley doet mee aan Amerikaan­se wedstrijd: 'Nooit gedacht dat ik dit zou kunnen’

27 september Vanaf oktober hoopt bodybuilder Wesley Vissers uit Best zichzelf Mr. Olympia 2021 te mogen noemen. Alleen de allerbeste bodybuilders strijden om die titel tijdens de wedstrijd in Amerika. Volgens Wesley is de balans tussen trainen, gezond eten en rust de sleutel tot een succesvolle bodybuild lifestyle.