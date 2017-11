Herrie in de Druiventros is net het Sinterklaasjournaal

Angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Eigenlijk is Herrie In De Druiventros op RTL 4 net het Sinterklaasjournaal. Je weet als volwassen kijker dat er aan alle kanten een loopje met je wordt genomen, maar het verhaal zit zo lekker in elkaar en de hoofdpersonen spelen hun rol met zoveel schwung, dat het helemaal niks uitmaakt. Het is gewoon een kwestie van op de bank ploffen op woensdagavond en meegaan in het spel.

Het uitgangspunt is na Herrie In Hotel Spaander en Herrie Op De Bosbaan genoegzaam bekend: Herman den Blijker en zijn secondant meneer Reimers schieten de eigenaren van een zieltogend hotel annex restaurant te hulp, in dit geval een joekel van een complex in Brabant. Maar bij het concept hoort ook dat diezelfde eigenaren alle adviezen van de tv-redders in de wind slaan en hun kont tegen de krib gooien.

'Brabantse gezelligheid'

Wie dacht dat met de twee steile bazen van Hotel Spaander het toppunt van koppigheid was bereikt, had buiten de familie Mutsaers-Zoontjens van De Druiventros gerekend. Wat een types zijn dat. De inrichting van hun hotel zou moeiteloos kunnen figureren in de 1983-aflevering van Oh wat een jaar, compleet met gaten in de boxsprings en doorrookte gordijnen. Maar ja, dat heet dan ‘Brabantse gezelligheid’ en daar wil de familie niet aan tornen.

Quote Ik kan niet wachten om de pinguïn-gor­dij­nen in het echt te zien En als Herman en meneer Reimers - noem hem nooit Willem, dat hoort ook bij het concept - dan eindelijk dochter Janny en schoonzoon Rob zover hebben dat ze schoorvoetend akkoord gaan met een minieme verandering, zijn er altijd wel weer moeder Mieke en vader Ad die de boel vetoën. Doorslaggevend argument is steevast het diploma binnenhuisarchitectuur dat moeder Mieke ooit haalde. Wat veertig jaar geleden resulteerde in een bruidssuite met pinguïn-gordijnen, die er nog steeds hangen.

Herman trekt dan maar weer een chagrijnig gezicht, meneer Reimers frummelt aan zijn Elton John-montuur en deelt links en rechts een paar sneren uit. De Brabanders halen de schouders op en lachen alles weg. Of zeggen ‘absoluutjes’ en kopen ondertussen een failliete broodjesservice. Want zij weten: betere reclame dan een uur lang onszelf zijn voor 800.000 kijkers is er niet.