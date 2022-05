Herptse verdachte in grote drugszaak is uit de gevangenis

Martijn maakt de Sint-Jan na in LEGO: ‘Het mooiste gebouw ter wereld met het mooiste speelgoed’

DEN BOSCH - Zelfs na twintigduizend stenen, 360 uur bouwen en heel veel precisiewerk is hij nog lang niet klaar. Bosschenaar Martijn Vissers (48) maakt een joekel van een Sint-Jan in LEGO in zijn woonkamer.

13 mei