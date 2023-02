Heroes ontsnapt in Leeuwarden, maar blijft ongeslagen

Heroes begon sterk aan de wedstrijd, maar zag de Friezen in het tweede kwart hard terugslaan. Hierdoor ging Aris met een lichte voorsprong de rust in. In het derde kwart leek Heroes een klein gaatje te kunnen slaan, maar eindigde het zwak, waardoor het in het laatste kwart wat recht te zetten had.

Na enkele minuten oponthoud door gedoe met de schotklok ging het vierde kwart met een 59-55 stand van start. Aris bouwde die voorsprong zelfs nog uit tot zeven punten. Vervolgens wist Heroes alsnog de boel te keren. Met nog iets meer dan vijf minuten te gaan stond Heroes inmiddels met 66-67 voor. Ondanks dat Aris even de voorsprong weer terugpakte, bouwde Heroes de voorsprong mondjesmaat uit. Mede door een flink overwicht in rebounds (28-40) en een sterk scorende Donte Thomas (17 punten) werd de zege veiliggesteld.

Door de zege blijft Heroes ongeslagen in de BNXT League, de enige competitie waar Heroes nog in actie in komt, nadat het afgelopen week uitgeschakelde werd in de FIBA Europe Cup. Ook in de beker is Heroes uitgeschakeld. Dinsdag staat het volgende duel van Heroes alweer op het programma: dan mag het op bezoek bij Donar.