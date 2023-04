Herlings loopt averij op in Zwitserland, Van Moosdijk wint voor het eerst in vijf jaar een manche

Eindelijk weer naar de camping: ‘Zo gauw ik voorbij de slagboom ben, begint de rust’

KAATSHEUVEL - Het paasweekend is voor kampeerders de start van hun seizoen. Maar volgeboekt is het niet op camping Het Genieten in Kaatsheuvel, nadat het park een metamorfose onderging: ,,We hebben geboekt op een camping die niet meer zou bestaan.”