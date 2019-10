Herfstvakantie en slecht weer veroorzaken forse avondspits in Brabant

Liveblog Stik­stof-de­bat Den Bosch nog in volle gang, boerenpro­test Friesland heeft groot effect

16:54 DEN BOSCH - Honderden boeren zijn vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch gegaan uit protest tegen de strengere stal-eisen waar ze vanaf 2022 aan moeten voldoen. Door massaal af te reizen, hopen ze de maatregelen alsnog van tafel te krijgen. Op z'n minst totdat duidelijk is wat de landelijke politiek in Den Haag doet om de stikstofcrisis te beteugelen. In het Provinciehuis discussieert de politiek heel de dag over de Brabantse gevolgen van het stikstof-advies van de commissie Remkes. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.