Herfststorm in West-Brabant: bruggen dicht, bomen omgewaaid

Video & Fotoalbum Oogst in West-Brabant kent veel gezichten

7:00 WEST-BRABANT - De oogst is in volle gang. Van de boom en van het land. Kilo's fruit wordt in kisten geladen en ook de eerste suikerbieten zijn van het land. De oogst in West-Brabant in beeld. Van handwerk tot machinaal kilometers vreten.