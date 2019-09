Herfstig weer op komst, dit moet je met het gevallen blad doen

De temperaturen zijn er nog niet naar, maar de herfst is toch echt begonnen. De komende dagen wordt het wisselvalliger en dat betekent dat ook de bladeren sneller gaan verkleuren. En is de eerste nachtvorst geweest, dan vallen ze in rap tempo van de bomen.

Waarom verliest een boom z’n blad?

Bomen zuigen water op via hun wortels. Dit water verdampt via de bladeren. In de winter, als de temperatuur lager is, kunnen boomwortels minder goed water opnemen. Door blad te verliezen verdampt de boom minder water en verdroogt hij niet.

Waarom verkleuren bladeren in de herfst?

In boombladeren zit chlorofyl, dat zorgt voor de groene kleur. Een boom maakt chlorofyl aan onder invloed van zonlicht. Minder zonlicht en lagere temperaturen (<5 graden Celsius) verminderen de productie van chlorofyl. Daardoor komen de herfstkleuren (die altijd al in het blad zitten maar door het groen niet te zien zijn) tevoorschijn.

Wat doe ik met afgevallen blad in m’n tuin?

Op het gazon Weg ermee, want blad neemt licht weg. Het gras onder het blad gaat dood en er ontstaat een kale plek, waar in het voorjaar onkruid welig kan tieren.

In de border Laten liggen. Afgevallen blad beschermt planten tegen de winterse kou en geeft beschutting aan dieren (bijvoorbeeld egels) en insecten. Als het verteert is het prima mest voor planten. Laat de bladlaag niet dikker worden dan 10 cm, want dan komt er te weinig lucht bij en gaat de boel schimmelen.

Op terras of oprit Opvegen, want blad wordt glad.

In de vijver Haal het blad eruit, want blad gaat rotten en vervuilt zo het water. Een net over de vijver zodat het blad er überhaupt niet in terecht komt is nog beter.

Waar laat ik al dat bladafval?

Afgevallen blad hoort in de groene afvalbak. Veel gemeenten plaatsen ook een bladkorf. Die is niet voor afval uit eigen tuin, maar voor blad dat van bomen valt die op de openbare weg staan. Boombladeren doen het ook goed op de composthoop. Behalve eiken- en beukenblad, want dat verteert te langzaam.

Welke bomen behouden hun blad in de winter?