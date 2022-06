Herdershonden bijten zeker 19 schapen dood in Rosmalen: ‘Wat een drama, het was een slagveld’

ROSMALEN - Een treurige dag voor zorgboerderij Binckhorst in Rosmalen: drie herdershonden hebben zeker negentien schapen doodgebeten, waaronder meerdere lammetjes. De honden zijn in beslag genomen. ,,Het was een slagveld."

Maria van de Rijt zucht diep. ,,Wat een verschrikkelijk drama, het was een slagveld", zegt de zorgbegeleidster van zorgboerderij Binckhorst in Rosmalen met een brok in haar keel. Drie herdershonden beten zondag op de heide in Rosmalen zeker negentien schapen dood. ,,En we vrezen met grote vrezen dat het er nog meer zijn", vult haar collega Irma van Uden aan.

Van de Rijt werd gebeld door een vrijwilliger van de zorgboerderij op het terrein van De Binckhorst van zorgorganisatie Cello, waar zo'n 350 mensen met een verstandelijke beperking wonen. ,,Toen ik hier aankwam stonden er liefst zes politieauto's en de brandweer. Ik wilde naar de schapen gaan kijken, maar de politie ontraadde het mij. ‘Het is een waar slagveld', waarschuwden ze mij. Nu is het maar goed dat ik niet ben gaan kijken.”

De schapen liepen vrij rond in natuurgebied Binckhorst dat toegankelijk is voor iedereen. ,,Het is wel afgezet met hekken en wildroosters, waarschijnlijk zijn de honden daar overheen gesprongen", aldus Van Uden. De eigenaar van de schapen stelt de hondenbezitter aansprakelijk en heeft aangifte gedaan.

Acht schapen zwommen naar eilandje in vijver.

De dode schapen werden door een bedrijf afgevoerd.

Gezwommen naar eilandje

In ieder geval acht schapen overleefden de aanval van de honden. ,,Zij zijn naar een eilandje in de vijver gezwommen", aldus Van de Rijt. ,,Wij wisten niet eens dat ze konden zwemmen, maar ze waren natuurlijk helemaal in paniek. Gelukkig waren deze schapen net geschoren, anders hadden ze het nooit kunnen halen omdat ze te zwaar zouden zijn.”

De zorgboerderij beschikte in totaal over 24 schapen en 32 lammetjes. Van Uden: ,,We hebben net de lammertijd achter de rug en we hadden dit keer heel veel lammetjes. Maar heel veel zijn er vandaag overleden.” Volgens haar is het in de middag gebeurd. ,,Vanochtend is de kudde nog gevoerd en was er helemaal niets aan de hand.”

Het Openbaar Ministerie wil het gedrag van de honden laten onderzoeken en daarna wordt bepaald wat er verder met de dieren gebeurt. De dode schapen zijn afgevoerd. Van de Rijt maakte het enkele jaren terug ook mee dat schapen werden doodgebeten door honden. ,,Maar toen waren het er vier, nu zijn het er wel heel veel. Echt afschuwelijk.” De zorgbegeleiders willen zo snel mogelijk de cliënten op de hoogte stellen. ,,Die zullen ook enorm schrikken, zeker de cliënten die hier op de boerderij meewerken.”

De schapen liepen vrij rond in natuurgebied Binckhorst dat toegankelijk is voor iedereen.



