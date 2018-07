Herdenkingstocht voor bij quadongeluk omgekomen Rick van Loosbroek: 'Hij was geliefd bij iedereen'

Bij de tocht zijn veel mensen aanwezig. ,,Iedereen mag hem, iedereen kent hem hier in de omgeving.'' Hij was pakketbezorger bij Post NL en een graag geziene gast in de wijk Groote Wielen. ,,Het verdriet in de wijk is groot. Hij bezorgde daar altijd met veel plezier.''



Dat hij geliefd was in de wijk blijkt ook wel uit de reacties op social media. Herdenkingsberichten zijn al honderden keren gedeeld. Jolien van Roosmalen van het wijkcentrum in Groote Wielen, zette namens het centrum een bericht op Facebook. ,,Ik ken Rick niet persoonlijk, maar zag hem wel vijf dagen per week in de wijk.''



,,Hij was heel zachtaardig, heel sociaal. Echt een bijzonder persoon. Dacht met iedereen mee. Hij wist precies waar 'ie je pakketje moest afleveren als je niet thuis was'', vertelt Van Roosmalen. De liefde voor de wijk was wederzijds. Toen Van Loosbroek enige tijd geleden van Post NL een andere bezorgwijk kreeg toegewezen, spande hij een rechtszaak aan. Die won hij, waardoor Groote Wielen zijn bezorger snel weer terug kreeg. ,,Iedereen was blij toen. Het is echt een gemis dat hij er niet meer is, je zag hem altijd rondrijden.''