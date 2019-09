Herdenkingstocht Market Garden overtreft hoge verwachtingen: ‘Proost hè, op de goede afloop!’

videoDe herdenkingstocht die zaterdag tienduizenden Brabanders op de been bracht, overtrof alle verwachtingen van deelnemers Clemens Witlox en René van Donzel. Deze krant stapte bij deze twee Udenaren in voor een tocht met een beetje pech en heel veel geluk. ,,Dit is fantastisch, zo groots! Het is nóg drukker dan vijf jaar geleden.”

Is dat even balen in het Belgische Balen. De colonne van historische legervoertuigen is zaterdag net vertrokken voor herdenkingstocht Market Garden als de Dodge WC 51 van Clemens Witlox ermee uitscheidt. Maar hij en zijn maat René van Donzel zijn gelukkig niet voor één gat te vangen. De Udenaren laten zich eerst een tijdje slepen, gooien daarna de motorkap open en vinden al snel de oorzaak van het probleem. Het draadje naar de bobine zit los.

,,Dubbel balen”, ginnegapt Van Donzel (57). Hij rijdt vandaag, zo legt hij uit, omdat de buik van Witlox niet meer onder het stuur past. De twee hebben de grootste schik samen, zeker omdat het euvel zo verholpen is. De rest van de dag tuffen ze ergens achteraan in de stoet van bijna 360 voertuigen. De bevrijdingscolonne bestaat uit jeeps, vrachtwagens, motoren en zelfs een tank. De route loopt van Leopoldsburg in België naar het basiskamp in Eerde. Een tocht om de bevrijding van 75 jaar geleden een beetje te herbeleven.

Bevrijdingskiendje

,,Ik ben zelf ook bekant 75. Een bevrijdingskiendje hè, want dat ging ook allemaal door in d’n oorlog”, zegt Witlox. De Udenaar heeft van jongs af aan een fascinatie voor oude legervoertuigen en rijdt zo vaak hij kan mee tijdens evenementen. Een tocht als die van vandaag is de kers op zijn taart. ,,Ja dit is fantastisch, zo groots. Het is nóg drukker dan vijf jaar geleden. Ik denk door alle aandacht vooraf en door het prachtige weer.”

Het kwik tikt ruim twintig graden aan, de zon verwarmt de vele tienduizenden toeschouwers. In Valkenswaard, Eindhoven, Son, Nijnsel, Sint-Oedenrode, Veghel en Eerde staat het publiek rijendik langs de kant. Mensen zwaaien, maken v-tekens, schieten foto’s en hebben het gezellig met elkaar. Ze blijven lachen, zelfs als ze dik een uur moeten wachten op de stoet die onderweg soms stilvalt door technische tegenvallers. Overal wapperen Nederlandse, Amerikaanse en Britse vlaggen.

Kruidenbitter

Van Donzel en Witlox zuigen alle vrolijkheid op. Die laatste zit met zijn voeten op de treeplank en zijn kont op de accubak aan de buitenkant van de jeep. Hij zwaait, deelt highfives uit en blijft maar roepen naar iedereen die het maar horen wil. ,,Goedemiddag! Daar zijn we weer!” En naar een kapel: ,,Kom op, muziek erop!” Toeschouwers geven hem een stukje kaas, een plakje worst en een borrelglas kruidenbitter. ,,Proost hè, op de goede afloop!” Helemaal in zijn rol. Al is Witlox niet zo uitbundig gekleed als anderen in de tocht. Hij draagt een leren vestje, een pet en een shirt. ,,Goed is goed hè.”

(Tekst loopt door onder de tweet)

De motor in de Dodge jankt soms zo dat het klinkt alsof hij opstijgt en het luchtruim kiest, om naast de spitfire te vliegen die een tijdje boven de route hangt. De versnellingsbak kraakt, maar het historische voertuig blijft rijden gelukkig. Motoren brommen voorbij met loeiende sirenes. Een van de laatste hoogtepunten van de dag is het rondje door Veghel, waar een heuse tribune is gebouwd.

Tussen de toeschouwers onder anderen gedeputeerde van Brabant Christophe van der Maat, oud-burgemeester van Veghel Ina Adema, staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en ambassadeur van de Verenigde Staten Pete Hoekstra. Witlox heeft amper oog voor hotemetoten, zijn aandacht gaat uit naar de veteranen vóór de tribune. Hij schudt hun handen, bekijkt hun uniformen vol onderscheidingen. Zij zijn de echte helden hier.

