Henry van Loon onthult zijn diepste geheimen en Rico Verhoeven heeft onderonsje met Halle Berry

Van het land Gegroeid

12 oktober BERGEN OP ZOOM - Tweeënhalf jaar columns schrijven is toch een hele prestatie. Het lijkt niet lang, maar als je er over nadenkt is het heel wat. In die tweeënhalf jaar zitten 184 weken. Wat neerkomt op 36 columns per persoon produceren. Een tijd waarin onze jongste in leeftijd is verdubbeld, en ik weer een stuk ouder ben geworden. Over de wijsheid die daarbij schijnt te horen, zullen we het maar niet hebben.