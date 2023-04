Henk Pouwels schreef een boekje over pater Biemans: ‘De spil van het verzet in Stevensbeek en Overloon’

Wil je veiliger fietsen? Björn bouwt jouw e-bike om tot driewieler

SINT-MICHIELSGESTEL - Fietsenmaker Björn Markgraaf krijgt regelmatig ouderen over de vloer die niet goed meer kunnen of durven te fietsen. Zijn oplossing: de e-bike ombouwen tot driewieler. Dan is de kans dat je omvalt een stuk kleiner.