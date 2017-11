Henk en Antoinette worden wanhopig door gedoe met televisieaanbieder

Hij is 80, zij 75. Ze zijn allebei slecht ter been. Televisie is voor hen een belangrijke afleiding. Maar het televisiesignaal komt al zes weken niet meer binnen in het Geldropse appartementje van Henk Meegden en Antoinette van Veldhoven. Aanbieder OnsBrabantNet en netwerkbeheerder Reggefiber slagen er al zes weken niet in het euvel te verhelpen.

,,Er is al wel tien keer iemand geweest", zegt Henk Meegden, ,,maar ze zeggen allemaal wat anders". Inmiddels raakt het stel steeds verder van huis: de radio en de vaste telefoonlijn doen het nu ook niet meer. ,,En dan zeggen ze ook nog tegen mij dat ik niet zoveel moet bellen omdat ik anders terecht kom op een lijst van mensen die moeilijk doen", verzucht Henk. ,,Hier word je echt hopeloos van".

Televisie

Het is nu bijna zes weken geleden. Ze kwamen thuis na hun jaarlijkse vakantie voor gehandicapten in de Postelhoef in Luyksgestel. En toen deed de tv het niet. Dat is voor iedereen vervelend, maar voor Henk Meegdes (80) en Antoinette van Veldhoven (75) uit Geldrop nog wel een beetje extra.

Ze kunnen er toch al niet goed meer op uit met hun rollators, zeker niet nu de straat voor hun appartement hartje Geldrop open ligt. Bovendien heeft Antoinette doorlopend pijn door reuma en een hernia. Afleiding van de televisie helpt dan. En trouwens, ze zijn ook verknocht aan het kastje. Sport is favoriet. Vooral veldrijden, darten en formule 1.

En dus ging Henk Meegdes direct aan het bellen. Naar het klantennummer van OnsBrabantNet. Hij gaat er eens voor zitten en doet zijn relaas van onmacht en frustratie. Wel tien of twaalf keer kwamen er mannen over de vloer. Van OnsBrabantNet (de aanbieder) en van Reggefiber (de glasvezelbeheerder) die beiden onder KPN vallen. De ene kwam en zei 'ik kan niks doen', de ander zei 'het ligt aan de glasvezel die moet er uit', de volgende lukte het niet om een nieuwe glasvezel te trekken omdat dat via het balkon van de buren moest en die waren er niet en de man daarna zei weer dat de glasvezel er helemaal niet uit had gehoeven.

Radio en telefoon

De mannen van OnsBrabantNet gaven Reggefiber de schuld en andersom. Allemaal vonden ze het sneu en zeiden ze 'helaas' en 'jammer'. Maar ondertussen raakten Henk en Antoinette steeds verder van huis. De radio is inmiddels ook zo dood als een pier en de vaste telefoon (de enige waarmee de slechthorende Antoinette kan bellen) doet het ook niet meer. Van de mooie overwinning van Max Verstappen in Mexico hebben ze niets gezien. ,,Daar word je toch hopeloos van", zegt Henk, ,,echt hopeloos".

Hij wijst naar het modem dat nu gedemonteerd in het hoekje naast de tv ligt: ,,Ja nou hebben we sinds een paar dagen een tijdelijk kastje waarmee we in ieder geval Nederland 1, 2 en 3 kunnen kijken. Voor de andere zenders moet het geactiveerd worden en die laatste monteur zei dat hij dat niet kon doen. Dat ik dat moet doen. Maar ik ben 80 jaar. Ik weet niet hoe dat moet."

Alle wanhopige telefoontjes met het klantennummer hebben Henk Meegden tot nu toe niets gebracht dan een slechte naam: ,,Wittewa die man tegen mij zei? 'U moet niet zoveel bellen. Dan komt u op een lijst van mensen die moeilijk zijn'. Ik zei: wij zijn juist de makkelijkste mensen die er zijn. Maar jullie maken mij nog gek".

Reggefiber en OnsBrabantNet verwijzen voor een reactie naar KPN. Een woordvoerder daar zegt dat de kwestie zo snel mogelijk opgelost zal worden. Een inhoudelijke reactie kon hij vrijdagmiddag nog niet geven.