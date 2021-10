Help! Mijn kind is verslaafd: ‘Dit kan iedere familie overkomen’

Babyboom op kraamafde­ling van ziekenhuis: tien verpleeg­sters zwanger

14 oktober UDEN - Op de kraamafdeling van ziekenhuis Bernhoven in Uden is sprake van een bijzondere babyboom: maar liefst tien verpleegkundigen die er werken zijn tegelijkertijd in verwachting. De eerste baby is vorige week geboren, de grote geboortegolf wordt in februari verwacht.