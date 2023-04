Helmonds verkeersplan valt helemaal verkeerd in de stad: ‘Droom lekker verder, dit is typisch GroenLinks’

Uitstra­ling Boeremèrt in Liempde moet hetzelfde blijven. ‘We gaan geen onderbroe­ken verkopen’

LIEMPDE - De Boeremèrt in Liempde is géén braderie en niét alleen op boeren gericht. Met jaarlijks een ander thema en enige vernieuwingsdrang is de Boeremèrt volgens de organisatie dan ook zeker niet elk jaar hetzelfde. Het thema van dit jaar is speelgoed.