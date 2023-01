Helmonds transportbedrijf rouwt om dood jonge werknemer, ‘maar hij krijgt een afscheid in stijl’

Tieners trekken vaker een mes: jongeren in Brabant waren vorig jaar bij acht steekpar­tij­en betrokken

Het messengeweld onder tieners neemt toe. Vorig jaar waren er 67 steekincidenten, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. In Brabant waren jongeren het afgelopen jaar bij acht steekpartijen betrokken, vijf meer dan in het jaar ervoor. Daarbij vielen drie doden. En ook dat gebeurde vaker dan in 2021.

