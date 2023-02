Helmonds fijnmechanicabedrijf Minital maakt doorstart met nieuwe financier

Volgens Luyben kwam het bedrijf in de problemen door hoge financieringslasten van de holding. Doordat met de voormalige financier geen afspraak over herfinanciering kon worden gemaakt, moest het twee weken geleden faillissement aanvragen.

Een nieuwe financier zorgt ervoor dat een nieuwe start kan worden gemaakt. Met curator Niek Vinke is overeenstemming bereikt over de doorstart. Alle zes medewerkers gaan mee naar het nieuwe bedrijf. ,,Daardoor blijft de continuïteit in de lopende projecten gegarandeerd. De gevolgen voor de klanten worden tot een minimum beperkt”, stelt Luyben.

Hij is optimistisch over de groeikansen van zijn bedrijf. ,,In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een goede spreiding. Zo breiden we onze activiteiten uit naar verschillende sectoren zoals de papierindustrie en oliesector.”