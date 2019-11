Helmonder (57) krijgt hartinfarct na overval en moet eigen bruiloft afblazen

Ruzie om ‘bult’ langs de Mark escaleert: ‘Een strategie van pappen en nathouden’

19 november TERHEIJDEN - Bewoners van het Bastion in Terheijden maken zich steeds bozer over de manier waarop het waterschap Brabantse Delta omspringt met de dijkverzwaring die bij hen voor de deur gaat plaatsvinden. De relatie is zo ernstig bekoeld, dat ze het waterschap intussen betichten van ‘onbehoorlijk bestuur’.