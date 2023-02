Helmonder (44) met kinderporno moet half jaar de cel in

De man (44) had 16.000 foto's en video's in huis. Dat werd duidelijk na een inval bij hem in juli 2020. Hij bleek vier jaar bezig te zijn geweest met het downloaden van de afbeeldingen. Tijdens de rechtszaak bekende hij.

In 2013 was de Helmonder al eens veroordeeld voor hetzelfde. Toen had hij tien jaar kinderporno in huis gehad en kreeg hij 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. De hulp die hij daarna kreeg had een goede uitwerking, maar nadat die hulp wegviel was het opnieuw mis gegaan.